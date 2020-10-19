

Гоциридзе: Если правительство уйдет в самоизолюцию, лучше будет для страны

19.10.2020 18:25





В связи с распространением вируса в стране сложилась катастрофическая обстановка, - заявил журналистам председатель фракции «Национального движения» Роман Гоциридзе.



Он советует правительству уйти в самоизоляцию и заявляет, что в этом случае люди смогут лучше самоорганизоваться.



«За два дня 2000 случаев, это больше чем было в Италии тогда, когда это являлось самым большим распространением в мире. Где находятся эти 2000 человек?..



Почему молчит правительство, почему они ничего не говорят, обвалилась система здравоохранения, и никто этого не ждал, а когда не ждешь, это означает, что у властей нет элементарной способности спланировать последующие шаги как в финансовом, так и в здравоохранительном плане.



Что касается моих коллег, я всем желаю выздоровления. Естественно, если они контактировали с правительством, то правительство должно перейти в самоизоляцию, никому в правительстве я не желаю этого вируса, однако, если они добровольно, здоровые сами уйдут и будут пребывать в самоизоляции, будет лучше для страны, поскольку их шаги больше ухудшают, чем приносят пользу.



Хоть бы у нас не было правительства, и оно находилось в самоизоляции, результаты были бы лучше», - заявил Гоциридзе.



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