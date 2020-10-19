

ЦИК Грузии определил процедуру голосования для граждан с коронавирусом

19.10.2020 21:14





Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии определила процедуру голосования для избирателей, которые лечатся от коронавируса в стационарах или же находятся в изоляции. Порядок пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе объяснила сегодня на брифинге.



Члены специальной группы, которой будут присвоены функции избирательной комиссии, принесут этим гражданам переносные ящики для голосования. Для этого ЦИК придется создать не менее одного избирательного участка в пределах действия окружных избирательных комиссий в муниципалитетах.



В свою очередь избиратели, находящиеся в самоизоляции, должны будут заранее запросить у ЦИК переносной ящик.



«Подсчет голосов будет осуществляться не в карантинных пространствах или медицинских учреждениях, а отдельно – в специально созданных избирательных участках, что будет способствовать большей прозрачности процесса», — отметила Микеладзе.



При условии соблюдения мер безопасности, представители СМИ и наблюдатели от партий также смогут сопровождать человека с переносным ящиком – следить за ходом голосования и процессом подсчета голосов.



«Для обеспечения установленных процедур избирательная администрация своевременно проинформирует как находящихся в стационарных лечебных учреждений и изоляции избирателей, так и стороны, участвующие в выборах. Это будет способствовать реализации конституционного права всех участников процесса», — отметила Микеладзе.



Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.



Общее число активных случаев коронавируса в Грузии сейчас составляет 10 182. На дому лечатся более 3 тысяч граждан с коронавирусом, а в ковид-гостиницах – 1 420. Еще более 6,4 тысячи человек находятся в режиме карантина – это возможные случаи заболевания.



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