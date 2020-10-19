

В правительстве Грузии обещают решить проблемы с работой «112» за неделю

19.10.2020 21:19





Качество работы «112» улучшится. Об этом сегодня заявил премьер-министр Георгий Гахария после заседания межведомственного координационного совета.



С ростом заболеваемости COVID граждане стали жаловаться, что они не могут дозвониться в «112». Некоторые жители Тбилиси и Батуми отмечают, что по несколько дней дожидаются результатов теста на коронавирус или рекомендаций семейных врачей.



Премьер Грузии обещает, что уже через неделю проблем с работой «112» не будет.



«[Количество] звонков в «112» увеличилось на десятки тысяч. Это реальность. Мы осуществим диверсификацию этих звонков. Эти звонки будут распределены по разным колл-центрам в региональном и отраслевом разрезе. Эта проблема будет разрешена поэтапно. Изо дня в день качество работы «112» будет повышаться», — заявил Гахария.



По словам премьера, проблемы, которые возникают при госпитализации граждан коронавирусом в клиники, могут быть связаны со структурой и правилами распределения. В качестве примера он привел случаи, когда несколько членов семьи хотели продолжать лечение в одной клинике.



«Недостатки могут быть связаны со структурой и правилами распределения, но в госпитальной системе Тбилиси и Грузии проблем с койками нет», — заявил он.



Глава Минздрава Грузии Екатирина Тикарадзе также прокомментировала задержки с бригад скорой медицинской помощи. По ее словам, сейчас служба «скорой» ответственна как за госпитализацию пациентов с коронавирусом, так и за перевод пострадавших в карантинные пространства.



«За 24 часа мы перевели 82 пациента из клиник в карантинные пространства. Также важно, что мы приняли 318 пациентов с температурой. Из них 25 лечатся в ковид-клиниках», — заявила Тикарадзе.



Что касается работы «горячей линии» Минздрава Грузии – 1505, по словам министра, до 40% звонков остаются без ответа. Чтобы справиться с проблемой, в на «горячую линию» обещают добавить операторов.



«В плане эпидемиологической службы на этой неделе мы планируем усилить «горячую линию». И здесь мы постараемся, чтобы для наших граждан не было помех, чтобы были своевременные звонки», — заявила Тикарадзе.



За последние сутки в Грузии зафиксировано 1 186 новых фактов COVID-19. Уже второй день показатель выражается четырехзначной цифрой. Накануне в стране был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших – 1 192.



В целом в Грузии коронавирус был подтвержден у 18 663 человек. Из них выздоровели 8 338, 143 пациента с COVID-19 скончались. Сейчас активными в Грузии остаются 10 182 случая.



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