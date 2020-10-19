

МВД завело уголовное дело против владельцев баров, которые сотрудничали с «Гирчи»

19.10.2020 21:27





МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нарушения правил изоляции и карантина в объектах питания в Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Из-за роста заболеваемости коронавирусом, в Тбилиси, Имеретии и Аджарии запрещена работа любых развлекательных заведений и объектов питания в ночное время – с 22:00. Только в столице 16-17 октября за нарушение постановление правительства на 10 тысяч лари оштрафовали 11 заведений. Среди них было несколько баров, где размещены избирательные штабы партии «Гирчи».



По информации МВД, два заведения – бары «Атонели» и FELLERS – нарушили запрет и продолжали экономическую деятельность после 22:00.



Сотрудники этих заведений сообщили, что в их помещениях функционируют офисы политической партии. Одновременно они не предоставили полицейским соответствующие документы.





Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил изоляции и карантина», что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет в случае физического лица. Юридическое лицо наказывается штрафом, лишением права деятельности или ликвидацией и штрафом.



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