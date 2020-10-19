

Саакашвили рекомендует властям не переносить выборы

19.10.2020 22:06





Бывший президент Грузии и кандидат на пост премьер-министра от «ЕНД – Сила в единстве» Михеил Саакашвили советует правительству не откладывать выборы, назначенные на 31 октября.



«У правительства есть два варианта: отложить выборы и получить практически нулевое количество голосов, что для них очень плохой сценарий, или провести выборы и перейти к достаточно хорошо представленной в парламенте оппозиции, потому что у них все еще есть шанс стать серьезной оппозицией», — сказал Саакашвили в видео обращении и выразил уверенность в том, что «Грузинская мечта» потерпит на выборах поражение.



Напомним, сегодня, 19 октября, премьер-министр Грузии Георгий Гахария еще раз заявил, что несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране, выборы пройдут в назначенный срок – 31 октября.



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