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Премьер Грузии пригрозил штрафами заведениям нарушающим правила
19.10.2020 22:13
Премьер-министр Грузии Гиорги Гахария заявил на брифинге в правительственной администрации, что компании, которые не соблюдают анти-коронавирусные правила, апеллируя к политическим аргументам, будут оштрафованы. По словам премьер-министра, в случае повторения в их отношении будет возбуждено уголовное дело.
«Было несколько случаев, когда компании пытались продолжить работу с некоторыми нюансами, будто бы они участвуют в политическом процессе. Я лично обещаю, что все они будут оштрафованы. Если это продолжится, то на второй раз против всех будет возбуждено уголовное дело», — сказал Гахария.
При этом он подчеркнул, что это ответственность не политических партий, а конкретных компаний.
«Речь идет о здоровье и жизнях людей. В случаях, когда наши граждане не до конца осознают степень риска, манипулирование ими категорически недопустимо. Это ответственность не политических партий, а конкретных компаний и поэтому они будут нести ответственность за подобные действия», — предупредил премьер.
Ранее, Госинспекция оштрафовала тбилисский бар, в котором проводили встречи члены избирательного штаба партии «Гирчи».
В партии объяснили, что проводят предвыборные встречи в кафе и ресторанах, по устному договору с владельцами помещений. По словам лидера «Гирчи» Зураба Джапаридзе, таким образом власти пытаются помешать партии проводить предвыборную кампанию.
Как заявляют в Инспекции труда Грузии, барам и ресторанам, которые продолжали работу после 22:00, были выписаны штрафы размером в 10, 000 лари.
Из-за роста заболеваемости ковидом с 16 октября в Тбилиси и Имерети запрещена работа всех ресторанов, баров и развлекательных заведений с 22:00 часов.
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