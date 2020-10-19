

Премьер Грузии пригрозил штрафами заведениям нарушающим правила

19.10.2020 22:13





Премьер-министр Грузии Гиорги Гахария заявил на брифинге в правительственной администрации, что компании, которые не соблюдают анти-коронавирусные правила, апеллируя к политическим аргументам, будут оштрафованы. По словам премьер-министра, в случае повторения в их отношении будет возбуждено уголовное дело.



«Было несколько случаев, когда компании пытались продолжить работу с некоторыми нюансами, будто бы они участвуют в политическом процессе. Я лично обещаю, что все они будут оштрафованы. Если это продолжится, то на второй раз против всех будет возбуждено уголовное дело», — сказал Гахария.



При этом он подчеркнул, что это ответственность не политических партий, а конкретных компаний.



«Речь идет о здоровье и жизнях людей. В случаях, когда наши граждане не до конца осознают степень риска, манипулирование ими категорически недопустимо. Это ответственность не политических партий, а конкретных компаний и поэтому они будут нести ответственность за подобные действия», — предупредил премьер.



Ранее, Госинспекция оштрафовала тбилисский бар, в котором проводили встречи члены избирательного штаба партии «Гирчи».



В партии объяснили, что проводят предвыборные встречи в кафе и ресторанах, по устному договору с владельцами помещений. По словам лидера «Гирчи» Зураба Джапаридзе, таким образом власти пытаются помешать партии проводить предвыборную кампанию.



Как заявляют в Инспекции труда Грузии, барам и ресторанам, которые продолжали работу после 22:00, были выписаны штрафы размером в 10, 000 лари.



Из-за роста заболеваемости ковидом с 16 октября в Тбилиси и Имерети запрещена работа всех ресторанов, баров и развлекательных заведений с 22:00 часов.



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