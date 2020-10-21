

Советник генсека ООН: «Ремдесивир» не эффективен

21.10.2020 10:58





«Ремдесивир» не является эффективным лекарством. За «Ремдесивиром» стоят фармацевтические компании, которые пытаются заработать деньги, - об этом советник Генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения, профессор Георгий Пхакадзе заявил в программе «360 градусов» на «Палитраньюс».



Как отметил Пхакадзе, в мире не существует ни вакцины, ни лекарства, направленного против коронавируса.



«Фармацевтическая компания заинтересована в зарабатывании денег, понятно, она должна делать бизнес, но ученые существуют для того, чтобы оценить, работает это или нет. Я с ответственностью говорю, что в мире нет ни одного лекарства, ни одной вакцины, ни одного процесса лечения, которые официально были бы против ковид. Если кто-то что-то продает или говорит вам, что это у нас есть, это все ложь. Есть более 150 кандидатов на вакцину, есть научные опыты. Есть также лекарства, которые проходят испытания, но это опасно, потому что мы не знаем, безопасно это или нет», - сказал Пхакадзе.



Кроме того, Пхакадзе рекомендует медперсоналу, а также гражданам использовать хирургические маски, а не марлевые.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





