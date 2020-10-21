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В Грузии выявлен 1 351 новый случай коронавируса, выздоровели 337 пациентов
21.10.2020 11:06
В Грузии выявлен 1 351 новый случай коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
К этому времени в Грузии подтверждено 21 208 случаев коронавируса. Выздоровели еще 337 пациентов, общее число выздоровевших составляет 9003 пациентов.
От коронавируса в стране умерли еще 14 пациентов, всего количество умерших составляет 172 человека.
В режиме карантина находятся 4 462 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 3 071 человек. Количество людей в ковид-гостиницах составляет 1 772.
Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.
Напомним, вчера в Грузии было выявлено 1 194 новых случаев коронавируса, выздоровели 328 пациента, 15 скончались.
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