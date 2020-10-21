

В Грузии выявлен 1 351 новый случай коронавируса, выздоровели 337 пациентов

21.10.2020 11:06





В Грузии выявлен 1 351 новый случай коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



К этому времени в Грузии подтверждено 21 208 случаев коронавируса. Выздоровели еще 337 пациентов, общее число выздоровевших составляет 9003 пациентов.



От коронавируса в стране умерли еще 14 пациентов, всего количество умерших составляет 172 человека.



В режиме карантина находятся 4 462 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 3 071 человек. Количество людей в ковид-гостиницах составляет 1 772.



Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.



Напомним, вчера в Грузии было выявлено 1 194 новых случаев коронавируса, выздоровели 328 пациента, 15 скончались.



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