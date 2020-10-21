

У губернатора региона Гурия подтвержден коронавирус

21.10.2020 12:11





У государственного поверенного в Гурии Зураба Насарая подтвердился коронавирус. Вирус выявлен в результате повторного тестирования.



«Ответ теста положительный. На данный момент губернатор дома и ждет инструкций эпидемиологов. Соответственно, будет действовать в соответствии с правилами, установленными протоколом.



Результаты исследования заместителей отрицательные. Поздно ночью дезинфекционные работы провели на всех трех этажах административного здания, где расположены губерния, мэрия и сакребуло», — заявила руководитель пресс-службы государственного поверенного Гурии Нино Ломджария.



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