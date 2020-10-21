|
|
|
У губернатора региона Гурия подтвержден коронавирус
21.10.2020 12:11
У государственного поверенного в Гурии Зураба Насарая подтвердился коронавирус. Вирус выявлен в результате повторного тестирования.
«Ответ теста положительный. На данный момент губернатор дома и ждет инструкций эпидемиологов. Соответственно, будет действовать в соответствии с правилами, установленными протоколом.
Результаты исследования заместителей отрицательные. Поздно ночью дезинфекционные работы провели на всех трех этажах административного здания, где расположены губерния, мэрия и сакребуло», — заявила руководитель пресс-службы государственного поверенного Гурии Нино Ломджария.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна