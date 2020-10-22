

Гахария: Задача МВД - в кратчайшие сроки задержать обвиняемого в тяжком преступлении

22.10.2020 14:38





«Достигнутый результат, что жизни и здоровью наших граждан и заложников больше ничто не угрожает, является лишь первоочередной задачей», — заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



«Сложнейшая ситуация в Зугдиди вчера закончилась без жертв. Это была только первостепенная задача. Конечно, достигнутый результат, что жизни и здоровью наших граждан и заложников больше не угрожает опасность, является лишь первостепенной задачей. Все должны понимать, что сегодня главная задача МВД и правоохранительной системы — в кратчайшие сроки задержать виновного в тяжком преступлении. Это основная задача, по которой ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Все те законные инструменты, права и возможности, которые есть у правоохранителей, должны быть использованы для достижения этой цели, чтобы не вызывать чувства безнаказанности в сознании нарушителей закона, совершающих подобное преступление. Это основная задача, над которой работает Министерство внутренних дел, и оно должно работать над ней до тех пор, пока не будет достигнут окончательный результат», — заявил Георгий Гахария.





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