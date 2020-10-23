

Началось печатание избирательных бюллетеней

23.10.2020 19:41





Начался процесс печатания избирательных бюллетеней к выборам, которые пройдут в Грузии 31 октября 2020 года. Как сообщили на брифинге в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, процесс печатания бюллетеней продлится несколько дней, и за ним будут следить как члены ЦИК, так и 16 наблюдателей от 15-ти местных наблюдательных организаций.



«Сегодня начался процесс печатания избирательных бюллетеней. Они печатаются к выборам в парламент Грузии, к промежуточным выборам в муниципальное собрание (сакребуло), к внеочередным выборам мэров и к выборам Верховного совета Аджарии. Процесс печатания бюллетеней продлится несколько дней, и за ним вместе с членами ЦИК будут следить 16 наблюдателей от 15-ти местных наблюдательных организаций», - заявили в ЦИК.



По их же информации, в день голосования избирателям для участия в выборах в парламент Грузии будет передаться два бюллетеня, как по мажоритарной, так и пропорциональной системе.



По их же сообщению, бюллетени будут напечатаны и на языках этнических меньшинств.



«Бюллетени на грузино-азербайджанском языках будут направлены 213 избирательных участкам, а на грузино-армянском языках – 135 избирательным участкам», - заявили в ЦИК.



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