

Саакашвили: Криминалы чувствуют, что Иванишвили осталось несколько дней

25.10.2020 10:43





Сейчас мы должны думать о том, что после победы не должно быть никакого реванша. Мы должны залечить эти раны, восстановить то, что разделено, обнять друг друга, забыть старые обиды, - об этом завил третий президент Грузии Михеил Саакашвили во время представления кандидата в мажоритарные депутаты в Гори и Каспи Бадри Басишвили.



Как отметил Саакашвили, сейчас не время для «разборок».



«…Сечас у нас решающая битва. Это то, что Грузия находится на грани – быть или не быть. Это либо смерть, либо победа грузинского государства. Либо смерть будущего наших детей, либо победа. Либо смерть старшего поколения от ковида и других болезней - от голода, бедности, либо - победа. Поскольку смерть нас не манит, поскольку никакая болезнь не должна победить нас, поскольку голод должен быть побежден раз и навсегда, поэтому никакой смерти-победы, а только победа, и мы к этому готовимся. Вы видите, как активизировались криминалы. Для меня лучший индикатор того, что происходит в Грузии, - это криминалы, потому что криминалы привели их, и криминалы ведут их снова. Криминалы чувствуют, что Иванишвили осталось несколько дней, и поэтому налетели на банки, магазины, потому начали убивать людей», - заявил Саакашвили.



Он выразил уверенность, что в Грузии «начинается эпоха порядочности, честности, строительства, эпоха будущего, и эта эпоха начинается 31 октября».



Он также призвал государственных служащих не выполнять незаконные приказы.



«Хочу обратиться к государственным служащим, полицейским - не выполняйте незаконных приказов, потому что против вас никто ничего делать не собирается. Я вам даю гарантию, что все, кто работает честно, а это абсолютное большинство наших гражданских служб, сохранят свои рабочие места. У вас повысится зарплата, улучшатся условия, у вас появится гораздо лучшая перспектива, и вы больше не будете ничьими ручными мальчиками и девочками, ничьими рабами. Вы будете служителями народа, и мы обязательно создадим гарантии этого», - сказал Саакашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





