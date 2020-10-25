

Вашадзе: «Стратегия Агмашенебели» начинает 27-часовое турне встреч с избирателями

25.10.2020 11:45





По заявлению лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, до выборов осталось мало времени, и есть много районов, где население хочет с ним встретиться, поэтому он начинает из Батуми 27-часовое турне встреч с избирателями.



По словам Вашадзе, в течение 27 часов он встретится с максимально возможным количеством людей и ознакомит их со своей предвыборной программой. По словам кандидата в премьер-министры, партия «Стратегия Агмашенебели» идет по победному пути.



«Многие зададут вопрос, почему 27 часов, а не 24 часа ?! — Потому что 27 — это избирательный номер «Стратегии Агмашенебели» , то есть все должны обвести номер 27, чтобы начать возрождение и победить бедность. В течение этих 27 часов я постараюсь посетить как можно больше районов, разъяснить мою программу как можно большему количеству людей и сказать им, что у Грузии есть большие перспективы, и эта перспектива проходит по дороге возрождения», — сказал Георгий Вашадзе.





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