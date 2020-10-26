

МИД Грузии обещает подать заявку на членство в ЕС к следующим выборам

26.10.2020 17:51





Грузия готова подать официальную заявку на членство в ЕС в 2024 году, — об этом министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, представляя внешнеполитическое направление предвыборной программы «Грузинской мечты».



По его словам, это амбициозное заявление, но за этим решением стоит правильная политика, проводимая правительством в процессе европейской и евроатлантической интеграции, проведенные реформы и необратимость демократического развития страны.



«Мы ближе к Европе, чем когда-либо, мы ближе к НАТО, чем когда-либо прежде. И это результат последовательной, правильной и продуманной внешней политики, проводимой правительством «Грузинской мечты» в течение последних восьми лет», — заявил Давид Залкалиани.



Министр отметил, что власти «Грузинской мечты» — это власти, которые в Конституции отразили курс Грузии на европейскую и евроатлантическую интеграцию.



По словам Давида Залкалиани, это важнейшая заявка, возвышение которой на конституционном уровне является еще одной гарантией развития внешней политики страны в правильном направлении.



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