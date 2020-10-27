Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер обещает потратить не менее 20 млрд лари на инфраструктурные проекты в течение следующих четырех лет


27.10.2020   14:17


«С 2012 по 2020 годы правительство Грузии потратило 23 миллиарда лари на системные инфраструктурные проекты и капитальные затраты», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Цаленджиха, выступая на мероприятии, связанном с осуществлением программы по газификации.

По словам главы правительства, в ближайшие четыре года правительство Грузии потратит не менее 20 миллиардов лари на системные инфраструктурные проекты.

«В 2021-2024 годах правительство Грузии потратит вдвое больше. Это деньги, которые будут потрачены на дороги, газ, воду, школы, детские сады — все, что должно приближать нашу повседневную жизнь к европейским стандартам », — сказал Георгий Гахария.

По словам премьер-министра, самой большой проблемой сегодня после дорог и газификации является обеспечение питьевой водой и ирригационной системой, которая будет решена в ближайшие четыре года.

«Это будут четыре года, когда мы наконец-то разберемся с недостатками системной инфраструктуры, это будут дороги, водоснабжение, газификация, школы, детские сады, медицинские учреждения. Мы должны сделать все, чтобы жить в экономически сильном, свободном, справедливом и европейском государстве», — заявил Георгий Гахария.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна