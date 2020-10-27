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Премьер обещает потратить не менее 20 млрд лари на инфраструктурные проекты в течение следующих четырех лет
27.10.2020 14:17
«С 2012 по 2020 годы правительство Грузии потратило 23 миллиарда лари на системные инфраструктурные проекты и капитальные затраты», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Цаленджиха, выступая на мероприятии, связанном с осуществлением программы по газификации.
По словам главы правительства, в ближайшие четыре года правительство Грузии потратит не менее 20 миллиардов лари на системные инфраструктурные проекты.
«В 2021-2024 годах правительство Грузии потратит вдвое больше. Это деньги, которые будут потрачены на дороги, газ, воду, школы, детские сады — все, что должно приближать нашу повседневную жизнь к европейским стандартам », — сказал Георгий Гахария.
По словам премьер-министра, самой большой проблемой сегодня после дорог и газификации является обеспечение питьевой водой и ирригационной системой, которая будет решена в ближайшие четыре года.
«Это будут четыре года, когда мы наконец-то разберемся с недостатками системной инфраструктуры, это будут дороги, водоснабжение, газификация, школы, детские сады, медицинские учреждения. Мы должны сделать все, чтобы жить в экономически сильном, свободном, справедливом и европейском государстве», — заявил Георгий Гахария.
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