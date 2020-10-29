

4-месячная государственная программа по покрытию коммунальных платежей граждан начнется с 1 ноября

29.10.2020 11:19





По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, третья волна антикризисного плана правительства начнется с 1 ноября.



Как заявил премьер на сегодняшнем заседании правительства, это предполагает покрытие коммунальных платежей граждан с ноября на протяжении 4 месяцев.



По словам Гахария, как и на предыдущем этапе, это коснется тех семей, которые потребят до 200 кВт электроэнергии, а также до 200 кубометров газа. Кроме того, предполагается оплата расходов за воду и очистку.



«Это будут четыре месяца с ноября и как на предыдущем этапе, поддержка коснется каждой семьи, которая будет потреблять до 200 кВт электроэнергии, а также до 200 кубометров газа, включая плату за воду и очистку. Все мы должны хорошо понимать, что это тот минимум, которым сегодня правительство может поддержать своих граждан. Мы думаем, что это чрезвычайно важно для тех людей которые потеряли доход из-за пандемии и глобального экономического кризиса, однако, в то же время мы понимаем, что многим нашим гражданам такая помощь может быть не требуется и с сегодняшнего дня у них будет возможность отказаться от этой поддержки правительства на основании их собственного заявления», - заявил Гахария.



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