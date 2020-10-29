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Тикарадзе: На избирательных участках соблюдаются все нормы
29.10.2020 11:24
«Все нормы соблюдаются, и мы можем смело идти на выборы и делать свой выбор, который обеспечит стабильность и демократическое развитие страны», — об этом министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе заявила после сегодняшнего заседания правительства.
По словам министра, на избирательных участках соблюдаются все эпидемиологические нормы и граждане могут спокойно делать свой выбор.
«Важно, чтобы все наши граждане, соблюдая все нормы, приняли решение и обязательно пошли на выборы. Сегодня это самое важное событие для Грузии. Уже несколько месяцев вместе с ЦИК, Минздравом, эпидемиологами и Службой безопасности труда детально работали, какой должна быть среда, чтобы наши граждане сделали свой выбор. Все нормы соблюдаются, и мы, граждан любого возраста можем смело идти на выборы, делать свой выбор, который обеспечит стабильность и демократическое развитие страны», — заявила Тикарадзе.
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