|
|
В Грузии выявлено 1 709 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 075 пациентов
29.10.2020 11:26
В Грузии выявлено 1 709 новых случаев коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
К этому времени в Грузии подтверждено 35 567 случаев коронавируса. Выздоровели еще 2 075 пациентов, общее число выздоровевших составляет 16 904 пациентов.
От коронавируса в стране умерли еще 20 пациента, всего количество умерших составляет 273 человека.
В режиме карантина находятся 3 507 граждан, в стационаре под наблюдением врачей — 4 022 человек. Количество людей в ковид-гостиницах составляет 2 344.
Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.
Напомним, вчера в Грузии был выявлен 1 731 новый случай коронавируса, выздоровели 2 197 пациентов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна