

В Грузии выявлено 1 709 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 075 пациентов

29.10.2020 11:26





В Грузии выявлено 1 709 новых случаев коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



К этому времени в Грузии подтверждено 35 567 случаев коронавируса. Выздоровели еще 2 075 пациентов, общее число выздоровевших составляет 16 904 пациентов.



От коронавируса в стране умерли еще 20 пациента, всего количество умерших составляет 273 человека.



В режиме карантина находятся 3 507 граждан, в стационаре под наблюдением врачей — 4 022 человек. Количество людей в ковид-гостиницах составляет 2 344.



Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.



Напомним, вчера в Грузии был выявлен 1 731 новый случай коронавируса, выздоровели 2 197 пациентов.





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