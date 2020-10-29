

Гахария: Газификация страны завершится к 2024 году

29.10.2020 11:51





«Сегодня мы обсудим на заседании правительства дальнейшее продолжение программы газификации», — об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



Георгий Гахария подчеркнул, что будет рассмотрен постгазификационный трехлетний план на 2022-2024 годы.



«Как вы знаете, сегодня в стране проходит утвержденный правительством трехлетний план газификации, который завершится в 2021 году. Мы после многих визитов в регионы увидели, что есть потребность в продолжении этой программы и сегодня мы должны утвердить, рассмотреть трехлетний план постгазификации на 2022-2024 годы, и я хочу вам сказать, что фактически после завершения этого плана газификации, газификация страны полностью завершится до 2024 года и у Грузии будет один из самых высоких показателей газификации в Европе. Это будет около 90 процентов», — заявил премьер.



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