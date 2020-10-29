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В день выборов будет действовать ряд установленных законом ограничений
29.10.2020 12:43
В Грузии в день выборов действует ряд установленных законом ограничений. 31 октября – в день голосования, в здании голосования запрещена предвыборная агитация.
За 8 часов до голосования и до 20:00 часов дня голосования запрещено передавать по телевидению и радио платную или бесплатную предвыборную рекламу и предвыборные программы избирательных субъектов, а также осуществлять автоматизированные телефонные звонки и рассылать SMS в целях агитации.
Запрещено публиковать результаты опроса общественного мнения в связи с выборами до 20:00 часов дня голосования.
Кроме того, в день голосования запрещен отзыв назначенных партией членов окружных и участковых избирательных комиссий. Избирательному субъекту запрещается назначение, отзыв и замена своего представителя.
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