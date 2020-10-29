

Коронавирус подтвердился у мажоритарного кандидата в депутаты от «Грузинской мечты»

29.10.2020 14:04





Коронавирусом заразился Ираклий Кадагишвили – бывший губернатор, мажоритарный кандидат в депутаты от «Грузинской мечты» в Телави, Ахмете, Кварели и Лагодехи.



«У меня подтвердили диагноз COVID-19, из-за чего я вынужден перейти из публичного пространства на самоизоляцию. Я чувствую себя очень энергичным, мотивированным и полным надежд. Основание для надежды — это то настроение и заряд, которые постоянно ощущались от вас во время активной избирательной кампании.



Я хочу обратиться к каждому гражданину и призвать вас — идите на избирательные участки и сделайте достойный выбор. Я много раз говорил и повторяю сейчас, что в парламенте Грузии я буду защитником интересов каждого из вас. Мирный путь развития, который является достижением «Грузинской мечты», станет для нашей страны необратимым», — пишет Ираклий Кадагишвили в социальной сети.



Выборы в парламент состоятся 31 октября. Гражданам предстоит избрать 120 депутатов по пропорциональным спискам и 30 – в мажоритарных округах.



Основными соперниками Кадагишвили в избирательном округе будут кандидаты от оппозиционных партий: Зураб Чиаберашвили от «Европейской Грузии» и Георгий Ботковели от «Единого национального движения».



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