

Минздрав Грузии задействует онлайн-клинику для управления эпидемией коронавируса

29.10.2020 14:25





На базе министерства здравоохранения Грузии будет задействована центральная онлайн-клиника, которая будет работать над управлением и наблюдением случаев коронавируса, говорится в постановлении правительства Грузии «Об утверждении правил изоляции и карантина».



Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе сообщила сегодня, что презентация онлайн-клиники намечена на 2 ноября.



Онлайн-клиника также будет вести мониторинг и контроль качества процесса лечения.



Онлайн-клиника будет укомплектована семейными врачами, младшими медсестрами, студентами выпускных курсов медуниверситетов и другим персоналом. Все они пройдут соответствующие тренинги.



Первый случай инфицирования был зафиксирован в Грузии 26 февраля. С тех было лабораторно подтверждено 35 567 случаев. Всего выздоровели 16 904 человек. Скончались 273.



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