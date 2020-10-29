

Секретарь «Грузинской мечты» назвал директора «Мтаври Архи» сексистским термином

29.10.2020 15:41





Ираклий Кобахидзе, исполнительный секретарь «Грузинской мечты», употребил в адрес генерального директора «Мтаври Архи» Ники Гварамия сексистский термин «калачуна», что в перероде с грузинского языка означает женоподобный трус.



Кобахидзе использовал этот термин комментируя вопрос журналиста по поводу социологического опроса, проведенного международной исследовательской компанией IPSOS, согласно которому, только 23% планируют поддержать правящую «Грузинскую мечту», при этом процент по алокации составил — 40%.



[Аллокация — это метод распределения голосов респондентов, которые отказались прямо назвать партию-фаворита, на основании анализа ответов на дополнительные вопросы]



Кобахидзе заявил, что это недостоверные исследования и они проходили не под руководством головного офиса французской компании IPSOS, а ее украинским филиалом.



При этом он отметил, что если кто-либо из трех представителей «Грузинской мечты» — Леван Кобиашвили, Созар Субари и Ираклий Кадагишвили — не сможет победить на выборах, он уйдет из политики.



«Вчера были опубликованы данные т.н.исследования, согласно которому, Мелия, Хабеишвили и Ботковели (кандидаты от оппозиции Блок «ЕНД — Сила в Единстве») выиграют выборы в первом туре.



Я просто хочу вам сказать, что если кто-либо из наших трех кандидатов: Кобиашвили в Глдани, Субари и Телави в Самгори, Ахамта, Кадагишвили в Кварели Лагодехском избирательном округе, не выиграет выборы, что я твердо заявляю, что уйду из политики.



«Если окажется, что все трое выиграют выборы, давайте договоримся об одном и передадим это вашему «генеральному прокурору» Нике Гаврамия, чтобы тот оставил грузинские СМИ и грузинскую политику», — сказал Кобахидзе.



Он также добавил, что Гварамя уйти не может, «потому что он слабый человек и не может признать свое поражение»



«Передайте это вашему генеральному директору калачуне», — попросил Кобахидзе.



Накануне генеральный директор телеканала «Мтавари Архи» Ника Гварамия заявил, что результаты части исследования компании IPSOS, не являются валидными данными. Тем не менее он привел их результаты согласно которым, на выборах в Глдани победит Ника Мелиа с 61%, в Самгорском районе Леван Хабеишвили — 51% и Георгий Ботковели в районе Телави-Ахмета-Кварели-Лагодехи — 52%.



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