

Тикарадзе: Локдаун не обсуждается

29.10.2020 15:43

СОВА



По словам министра здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерины Тикарадзе, правительство не рассматривает возможность локдауна в стране. По ее словам, если власти решат ввести определенные ограничения, население заранее будет проинформировано об этом.



По итогам заседания правительства Тикарадзе сообщила, что на встрече локдаун даже не обсуждался. Она пообещала, что решения кабмина не станут неожиданностью для жителей Грузии.



Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, согласно которой после парламентских выборов в первых числах ноября правительство объявил о введении жесткого карантина. Власти эти слухи не подтверждают. При этом министр здравоохранения призвала граждан «смело идти» на избирательные участки и проголосовать, поскольку, по ее словам, там соблюдаются все нормы безопасности.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





