

Премьер Грузии перед выборами призвал оппозицию соблюдать масочный режим

29.10.2020 15:57





Оппозиционные политические силы в Грузии должны проявить ответственность и соблюдать все ограничительные меры, принятые властями для предотвращения роста заражений COVID-19, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



"В ближайшую субботу у нас пройдут очень важные парламентские выборы, но, к сожалению, некоторые безответственные политические силы пытаются использовать глобальную эпидемию в своих политических целях. Я хочу призвать всех политических игроков к большей ответственности и сообща заботиться о здоровье наших граждан и вместе призвать их к повсеместному ношению масок", - заявил Гахария в четверг на заседании правительства.



В день выборов 31 октября на всех избирательных участках будут приняты все меры для защиты от коронавирусной инфекции, рекомендованные эпидемиологами.



"Мы должны показать всему миру, что в условиях коронавирусной эпидемии мы можем провести открытые и демократические выборы", - сказал Гахария.



Грузинские медики не исключают, что резкий рост заражения COVID-19 в стране в последние недели может быть связан с предвыборной кампанией, участники которой не соблюдают рекомендации к ношению масок и соблюдению социальной дистанции.



По данным Минздрава Грузии, медики за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 709 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране в четверг достигло 35 тыс. 567.



Накануне сообщалось об 1 тыс. 731 новом больном за сутки.



По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции достигло 273 человек, за минувшие сутки скончались еще 20 пациентов.



В режиме карантина находятся 3 тыс. 324 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 4 тыс. 209 человек, в специализированных гостиницах лечатся 2 тыс. 346 человек. Выздоровели 16 тыс. 904 человека.



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