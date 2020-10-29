

Вашадзе: Кобахидзе иди домой, отстань от нас

29.10.2020 16:35





Кобахидзе иди домой, отстань от нас, мы уже не можем тебя слушать, - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» («Стратегии Строитель») Георгий Вашадзе, чем откликнулся на заявления исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе о том, что оппозиционные партии попытаются получить голоса путем фальсификации и запугивания.



Вашадлзе призвал «Грузинскую мечту» не терять рассудка, а мирно и спокойно прейти в оппозицию.



«Получили новые исследования и совсем сошли с ума. Какие они делают заявления?! Какие глупости мелят?! Где вы видели выборы, сфальсифицированные оппозицией. О чем мы вообще говорим?! Они исчерпали себя, и я вот говорю, Кобахидзе иди домой, отстань от нас, мы уже не можем тебя слушать. Люди, нам нужно кончать с этим, с этим несением глупостей. Ведь не для того, должна проводиться пресс-конференция, чтобы что-то ляпнуть?! По вечерам они думают, что им сказать завтра и потом рассказывают эти глупости. Хот раз пусть взлянут в глаза той тяжелой реальности, в которую они ввели страну. Не теряйте рассудка, а мирно и спокойно перейдите в оппозицию», - заявил Вашадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





