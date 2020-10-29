

Гахария: Пандемия пройдет, экономический кризис мы преодолеем

29.10.2020 16:35





В следующие четыре 4 года мы сумеем инвестировать в инфраструктуру Грузии боле 20 млрд лари, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время представления кандидата в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты» в Сабурталинском округе Тбилиси Давида Сергеенко.



По его словам, это все делается для того, чтобы Грузия приблизилась к европейским стандартам и к своей самой большой мечте – к членству в ЕС, о чем заявка будет сделана в 2024 году.



«Мы все должны понимать одну вещь, что это, разумеется, значительные выборы и нам следует проявлять взаимную ответственность и соблюдать элементарные правила, но, главное, мы должны понимать, что пандемия пройдет, экономический кризис мы преодолеем, однако выбор, который мы сделаем 31 октября, определит последующее демократическое развитие страны. Так что, желаю вам победы в справедливой борьбе», - заявил Гахария.



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