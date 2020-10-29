

Материал о конфликте с участием главы правительства Аджарии исчез в «результате кибератаки»

29.10.2020 16:48

Netgazeti



Сегодня, 28 октября, с сайта Общественного вещателя Аджарии (Ajara TV) пропал материал, отражающий противостояние между председателем правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и населением села Дидачара.



Данный материал вновь появился на сайте через несколько минут после того, как служба новостей батумского «ТВ 25» начала задавать вопросы руководителю онлайн-службы аджарского общественного телевидения Нино Хаджомия, которая объяснила исчезновение материала технической неисправностью.



Позже телекомпания выступила с отдельным заявлением, согласно которому материал, связанный с инцидентом с Торнике Рижвадзе, был удален, предположительно в «результате кибератаки». В распространенном телеканалом заявлении об исчезновении других материалов сайта ничего не сообщалось.



«На сайте Общественного вещателя Аджарии, вероятнее всего, была осуществлена кибератака, которая, на наш взгляд, служит дискредитацией Общественного вещателя Аджарии перед выборами. Это не первый случай, подобное нападение происходило уже несколько раз за последние четыре месяца. Для расследования дела были вызваны правоохранители. Текущий вопрос изучается», — указано в официальном объяснении.



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