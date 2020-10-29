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Посол ЕС: Мы собираемся посетить более 1000 избирательных участков по всей стране
29.10.2020 20:21
Команда европейских дипломатов будет наблюдать за парламентскими выборами в Грузии. В субботу, 31 октября, более 70 команд наблюдателей, состоящих из европейских дипломатов, посетят более чем 1000 избирательных участков в Грузии. Целью является оказание помощи наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в Грузии.
«Для нас и для отношений между ЕС и Грузией главное не то, кто победит на этих выборах, а то, как эта победа будет достигнута. В день выборов мы берем на себя беспрецедентную роль активного наблюдения за ходом выборов. В субботу группа европейских дипломатов проведет масштабное скоординированное наблюдение с государствами-членами ЕС и европейскими партнерами. Вместе мы сможем мобилизовать более 70 команд и побывать на более чем 1000 избирательных участках по всей стране», - заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
Команда европейских дипломатов состоит из сотрудников представительства ЕС в Грузии и посольств стран-членов ЕС, в том числе Австрии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Швеции, Словакии и Швеции. Инициатива по мониторингу будет осуществляться в тесном сотрудничестве с другими посольствами, в частности с посольствами США и Великобритании.
Группа европейских дипломатов-наблюдателей путешествует на автомобилях с символикой ЕС, а также в жилетах и головных уборах с изображением символа ЕС. Они будут соблюдать все соответствующие меры безопасности против COVID-19.
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