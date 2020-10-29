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Саакашвили обратился к участникам предвыборной акции ЕНД
29.10.2020 21:28
Хочу сказать Иванишвили, выгляни сверху и хорошо посмотри на этот народ, и не смей фальсифицировать, поскольку ответ на фальсификацию будет очень жесткий, - заявил третий президент Грузии Михеил Саакашвили, в ходе своего обращения на акции, организованной «Национальным движением».
Он предупредил экс-премьер-министра Грузии Бидзину Иванишвили, что в случае фальсификации выборов, он ответит лично и ответ ему будет дан очень жесткий.
«Ответом не будет отступление назад или зачморение. Ответом на фальсификацию будет достоинство, наступление и очень быстрое взятие власти в руки народом. Лично будет дан тебе очень жесткий ответ», - обратился Сакашвили к Иванишвили.
По словам бывшего президента Грузии, его «тыл укрепляет» святой Георгий.
Как отметил Саакавшили, он не борется за должность.
«Моя задача заключается не в борьбе за власть, меня вообще не интересует ни один из кабинетов», - заявил Саакашвили.
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