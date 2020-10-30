

В Азербайджане и Салониках избирательные участки для граждан Грузии не откроются

30.10.2020 19:12





В городе Салоники в Греции граждане Грузии не смогут участвовать в парламентских выборах 2020 года.



Как сообщают в ЦИК, в Салониках упразднены 2 избирательных участка, и выборы там не состоятся. В Афинах же граждане Грузии смогут проголосовать на трех избирательных участках.



Что касается Азербайджана, то, по информации ЦИК, выборы не состоятся и там.



«Выборы за рубежом пройдут на 52 избирательных участках в 38 странах, в том числе на двух участках в Афганистане», - отметили в ЦИК.



Для справки, премьер-министр Георгий Гахария сообщил на сегодняшнем брифинге, что, по его информации, в Греции и Азербайджане выборы проводится не будут. Причиной этого премьер назвал эпидемиологическую ситуацию в этих странах.



Как отметил Георгий Гахария, власть сделала все, чтобы конституционные права этих людей были защищены, однако это суверенные государства, на территории которых не действует решение или желание правительства Грузии.



«Мы не можем даже ставить под вопрос решения наших стратегических партнеров, принятые с учетом их эпидемиологической ситуации. Насколько мне известно, такое решение принято в Азербайджане и Греции, выборы там не могут быть проведены», - заявил Георгий Гахария.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





