

ЦИК Грузии: Явка на парламентских выборах к 12:00 составила 19,41%

31.10.2020 14:59





Явка на парламентских выборах в Грузии к 12:00 составила 19,41% - проголосовали 681 583 избирателей. Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анна Микеладзе.



Самая высокая активность в одномандатном округе №19 в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 28,3%. Самая низкая активность в Аджарии. К 12:00 явка в этом регионе составила 17,9%.



Если сравнить данные с парламентскими выборами 2016 года, то тогда к 12:00 активность составила 19,81%. В численном показателе это 655 948 избирателей.



По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах зарегистрировано 3 526 023 избирателя. В том числе 14 170 избирателей за рубежом и 3 511 853 избирателя в Грузии.



Сегодня, 31 октября, в Грузии проводятся парламентские выборы. Население страны изберет парламент 10-го созыва сроком на четыре года. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.

Гражданам Грузии предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками. Также должен быть сделан выбор между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.

В Грузии открыто 3 657 избирательных участков, 11 избирательных участков, созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран), в том числе 2 в Афганистане.



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