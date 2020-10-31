

Наблюдатели TI зафиксировали до сотни нарушений на выборах к 12:00

31.10.2020 15:00





К 12:00 наблюдатели неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» (TI – Georgia) зафиксировали около 100 незначительных и сравнительно серьезных нарушений в процессе голосований на парламентских выборах. Об этом сообщила на брифинге глава организации Эка Гигаури.

В TI указали, что по сравнению с президентскими выборами 2018 года наблюдается большее число нарушений. Тем не менее, наблюдатели признают, что пока что процесс голосования проходит преимущественно в спокойной обстановке.



Из значительных нарушений отмечены следующие:



• Выдворение наблюдателей;

• Нарушение тайны голосования (развернутые бюллетени и камеры рядом с кабинками);

• Нарушение процедуры жеребьевки;

• Съемка избирателей на избирательных участках;

• Открытие избирательных участков с опозданием;

• Присутствие посторонних на избирательных участках или возле них;

• Нарушение правил безопасности, связанных с Covid-19;

• Проблемы, связанные с подачей жалоб;

• Голосование без маркировки;

• Агитация на избирательных участках.



За ходом голосования следят 600 представителей «Международной прозрачности – Грузия». Постоянные наблюдатели НПО присутствуют на 400 участках по всему Тбилиси. Кроме того, для наблюдения за выборами подготовлены 100 мобильных групп.



Сегодня в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов. 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Право голоса имеют более 3,5 миллиона граждан Грузии в возрасте старше 18 лет. До 3,8 тысячи участков для голосования на выборах открылись в 08:00 по тбилисскому времени, а закроются — в 20:00.



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