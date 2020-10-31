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ISFED сообщает о нарушениях на парламентских выборах Грузии
31.10.2020 15:01
На сегодняшних парламентских выборах Грузии одной из серьезных проблем стало нарушение тайны голосования, заявляют в общественной организации Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED).
«Избиратели выходили из кабины с открытыми бюллетенями — находящиеся на участке лица могли видеть, за кого был отдан голос.
На отдельных участках нарушались регуляции, введенные из-за ковида. В частности, члены районной комиссии не требовали от избирателей снять маску для идентификации.
Кроме того, на нескольких участках члены комиссии распределяли обязанности по своему усмотрению, тем самым нарушая закон», — рассказала директор ISFED Елене Нижарадзе.
По ее же словам, проблемой остается мобилизация так называемых «координаторов» у избирательных участков. В организации это явление рассматривают как давление на избирателей и попытку контроля их выбора.
Всего организация подала 10 жалоб в районные комиссии ЦИКа, 6 жалоб в областные комиссии и внесла 14 замечаний в книгу записей [апелляций].
Какие нарушения выявила организация
• 30 октября с организацией связался госслужащий из Кварели (регион Кахетия), сообщивший, что от госслужащих потребовали проголосовать от 8 до 9 часов, а бюллетень из кабины вынести открытым;
• На нескольких участках в регионах наблюдателям от ISFED не дали возможность войти в участок до определенного времени, на одном участке наблюдателю не дают свободно передвигаться;
• В 18-й районной комиссии 14-ой областной комиссии избиратель проголосовал у стола регистратора, а члены и председатель комиссии никак не отреагировали.
Организация призывает граждан сообщить информацию о нарушениях на бесплатный номер 90039 отправив SMS.
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