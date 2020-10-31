

«Платформа 2020»: с участка в Кизиладжло выдворены наблюдатели от оппозиции

31.10.2020 15:01





По словам Гиоргия Мумладзе, представителя наблюдательной организации «Платформа 2020», председатель избирательной комиссии участка №89 в селе Кизиладжло Марнеульского района, выгнал с участка всех наблюдателей от оппозиционных партий.



«После моего появления на избирательного участка мой коллега Давид Кимадзе подвергся физическому и словесному насилию, что повлекло инцидент», — сказал Мумладзе.



В итоге из 12 наблюдателей 5 были выдворены с участка. Как сообщил журналистам секретарь участковой комиссии Лаша Чхитунидзе, на данном этапе на участке осталось 3 наблюдателя от оппозиционной партии.

Чхитунидзе поясняет, что изначально с участка были выдворены 3 наблюдателя от «Национального движения».



По его словам, причиной этого стало вмешательство наблюдателей в избирательный процесс и создание гражданам препятствий. На месте мобилизована полиция.



Беспорядки на участке № 89 в селе Кизиладжло Марнеульского раойна фиксируются с утра.



Один из наблюдателей Кара Оджурев, сказал, что сторонники «Мечты» и заместитель председателя комиссии Анар Мамишов «оказывали давление на граждан», чтобы те проголосовали за правящую партию «Грузинская мечта».



Сам Мамишов отвергает обвинения, заявляя, что наблюдатели применили насилие и пытались насильственно вывести его с участка, в результате, его одежда была повреждена.



Противостояние продолжилось и после выдворения наблюдателей.



В селе Кизиладжло на предыдущих выборах также случались инциденты. В 2016 году в село МВД Грузии пришлось ввести спецназ, чтобы сохранить порядок в день выборов.



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