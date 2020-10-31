

ISFED: у избирательных участков мобилизованы «координаторы»

31.10.2020 15:02





У избирательных участков мобилизованы координаторы со списками, ведущие перечень пришедших на выборы. Об этом заявляют общественные организаций, наблюдающие за парламентскими выборами Грузии.



Организаций уверяют, что будут внимательно наблюдають, соблюдают ли координаторы закон — находятся на расстоянии в 25 метров от участка.



В Международном обществе за справедливые выборы и демократию (ISFED) эту практику рассматривают как давление и попытку контроля выбора избирателей.



По сообщению организации, мобилизация координаторов была выявлена в Сигнаги, Сахчере и Зестафони [города в регионах Грузии].



Организация «Многонациональная Грузия», в свою очередь, сообщила что в Дманиси рядом с избирательным участком неустановленные лица составляют список явившихся на выборы избирателей, но находятся на расстоянии в 25 метров от участка, что формально не является нарушением закона.



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