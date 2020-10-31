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Саакашвили: У Иванишвили зарегистрированы мертвые души
31.10.2020 15:03
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили призывает наблюдателей от партии «Единое национальное движение» к полной мобилизации.
По его словам, у партии имеются устройства распознавания лиц, с помощью которых ЕНД намерено выявлять случаи т.н. «карусели».
«Этот день должен стать днем нашей победы. Но для этого необходимо учитывать то, что делает Иванишвили. У Иванишвили зарегистрировано большое количество мертвых душ.
У него имеется бригада в размере около 500-700 человек, которые собираются при помощи т.н. карусели посетить много мест и отдать несуществующие голоса. Именно так Иванишвили поступил во время второго тура президентских выборов», - заявил Саакашвили.
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