

Нателашвили: Оставаться дома сегодня эквивалентно преступлению века

31.10.2020 15:03





Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили призвал избирателей к активности и заявил, что оставаться дома в этот исторический день равнозначно преступлению.



«Это исторический день, оставаться дома равнозначно преступлению века. Поэтому давайте все мы на всех участках станем соучастниками сегодняшней великой победы, чтобы потом не сожалеть о том, что мы могли помочь своим голосом свершению Диди Дидгори (прим. — самая большая военная победа в истории Грузии), который проходит сегодня в нашей стране, а вечером мы уже вступим в другую Грузию.



Высокая активность означает, что граждане чувствуют ответственность за будущее своей страны, своих детей и свою судьбу. Если высокая активность сохранится до восьми часов, то поверьте, как сказал Илья (прим. — И.Чавчавадзе), произойдет то, чего в душе желает каждый грузин», — сказал Шалва Нателашвили.

В Грузии сегодня проходят выборы парламента десятого созыва.





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