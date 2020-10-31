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Кандидат в мэры Кутаиси: у избирательного участка меня избили «гопники»
31.10.2020 16:41
По словам кандидата в мэры Кутаиси от Лейбористской партии Грузии Ираклия Киквадзе, его избили 20-30 человек — так называемые «дзвели бичеби» — «гопота». Как говорит политик, правящая «Грузинская мечта» мобилизовала их у избирательных участков.
«Сообщили, что [на участке] были нарушения. Пришел весь криминалитет, имело место давление на избирателей и шантаж. Я беседовал с нашим представителем и они начали поочередно подходить. После словесного конфликта меня били 20-30 человек», — рассказывает политик.
Тариел Мепаришвили — гражданин, находящийся у участка заявляет, что кандитат сам начал конфликт:
«[Спросил] почему вы здесь стоите? Это его дело, где мы стоять будем? Он сразу перешел на мат, а кто бы простил такое? Потом была перепалка».
31 октября в Грузии проходят парламентские выборы. В Кутаиси избиратели также избирают градоначальника.
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