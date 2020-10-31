

Драки на избирательных участках – МВД начало расследование по шести фактам

31.10.2020 17:11





МВД Грузии начало расследование из-за шести инцидентов, произошедших во время голосования на парламентских выборах. Об этом на брифинге заявила заместитель министра внутренних дел Грузии Нино Цациашвили.



По ее словам, мобильные полицейские группы реагируют абсолютно на все факты возможных преступлений, информацию о которых предоставляют СМИ и наблюдательские организации.



К 15:00 по тбилисскому времени МВД начало расследование следующих фактов:



В третьем микрорайоне Диди Дигоми в Тбилиси на избирательном участке №40 избили активиста «Единого национального движения» Звиада Куправа. Следствие начато по статье 126 УК Грузии – насилие.



Инцидент с участием кандидата в мэры Кутаиси от имени «Лейбористской партии Грузии» произошел у 37-го избирательного участка, возле кутаисской государственной школы №20. Киквадзе заявил, что неизвестные нанесли ему физические и словесные оскорбления. Следствие начато по части 3 статьи 162 УК Грузии, что подразумевает воспрепятствование осуществлению воли в выборах.



Расследования начаты по фактам физических противостояний, произошедших на избирательных участках №39 в Исанском районе Тбилиси, №89 в селе Кизиладжло и №52 в селе Даштапи (Марнеульский район). Следствие начато по части 1 статьи 126 УК Грузии, что подразумевает насилие.



«На данном этапе по указанным уголовным делам интенсивно проводятся следственные и процессуальные мероприятия», — заявила Цациашвили.



Сегодня в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Право голоса есть у более чем 3,5 миллиона граждан Грузии, для них открыто более 3,8 тысячи участков.



Избирательные участки открылись в 08:00 по тбилисскому времени. Процесс голосования завершится в 20:00.



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