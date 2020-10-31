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ЦИК Грузии: явка на выборах к 17:00 составила 45,77%
31.10.2020 18:37
Центральная избирательная комиссия Грузии огласила данные о явке избирателей на парламентских выборах к 17:00. Пресс-секретаря ЦИК Анна Микеладзе сообщила на брифинге, что к этому времени в масштабах всей страны проголосовали 45,77% или 1 607 530 граждан.
В 2016 году явка избирателей к 17:00 составляла 42,04%, а в 2012-м – 53,03%. Что касается президентских выборов 2018 года, в первом туре явка к 17:00 часам составляла 47,31%.
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