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Залкалиани: Терроризм и нарушение фундаментальных прав человека должны быть побеждены совместными усилиями


03.11.2020   13:32


Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани откликнулся на нападение в Вене 2 ноября в микроблоге Twitter и выразил сожаление по поводу инцидента.

«Я глубоко опечален террористическим нападением в Вене. Выражаю свои соболезнования австрийскому народу и желаю семьям погибших и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — заявил министр.

По словам министра иностранных дел, терроризм необходимо победить во всем мире.

«Терроризм и нарушение фундаментальных прав должны быть побеждены общими усилиями, Грузия готова выполнить эту миссию вместе с вами», — говорится в заявлении.

Нападение в Вене произошло 2 ноября в 20:00 по местному времени. По информации полиции, преступник открыл огонь в шести разных локациях, в том числе около синагоги. Три человека погибли, 15 получили ранения. Правительство Австрии квалифицировало случившееся как террористический акт. По информации МВД, один из нападавших убит, другой находится в розыске. Правоохранители призывают жителей Вены оставаться дома.

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