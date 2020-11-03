|
|
Залкалиани: Терроризм и нарушение фундаментальных прав человека должны быть побеждены совместными усилиями
03.11.2020 13:32
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани откликнулся на нападение в Вене 2 ноября в микроблоге Twitter и выразил сожаление по поводу инцидента.
«Я глубоко опечален террористическим нападением в Вене. Выражаю свои соболезнования австрийскому народу и желаю семьям погибших и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — заявил министр.
По словам министра иностранных дел, терроризм необходимо победить во всем мире.
«Терроризм и нарушение фундаментальных прав должны быть побеждены общими усилиями, Грузия готова выполнить эту миссию вместе с вами», — говорится в заявлении.
Нападение в Вене произошло 2 ноября в 20:00 по местному времени. По информации полиции, преступник открыл огонь в шести разных локациях, в том числе около синагоги. Три человека погибли, 15 получили ранения. Правительство Австрии квалифицировало случившееся как террористический акт. По информации МВД, один из нападавших убит, другой находится в розыске. Правоохранители призывают жителей Вены оставаться дома.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна