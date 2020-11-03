

Залкалиани: Терроризм и нарушение фундаментальных прав человека должны быть побеждены совместными усилиями

03.11.2020 13:32





Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани откликнулся на нападение в Вене 2 ноября в микроблоге Twitter и выразил сожаление по поводу инцидента.



«Я глубоко опечален террористическим нападением в Вене. Выражаю свои соболезнования австрийскому народу и желаю семьям погибших и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — заявил министр.



По словам министра иностранных дел, терроризм необходимо победить во всем мире.



«Терроризм и нарушение фундаментальных прав должны быть побеждены общими усилиями, Грузия готова выполнить эту миссию вместе с вами», — говорится в заявлении.



Нападение в Вене произошло 2 ноября в 20:00 по местному времени. По информации полиции, преступник открыл огонь в шести разных локациях, в том числе около синагоги. Три человека погибли, 15 получили ранения. Правительство Австрии квалифицировало случившееся как террористический акт. По информации МВД, один из нападавших убит, другой находится в розыске. Правоохранители призывают жителей Вены оставаться дома.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





