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Работа ресторанов после 22:00 запрещается по всей Грузии


03.11.2020   13:53


Рестораны в масштабе всей страны будут работать до 22:00. Об этом вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили заявила после заседания Межведомственного координационного совета.

«Работа ресторанов в Тбилиси, Кутаиси, Мцхета и Батуми была ограничена с 22:00. Однако, учитывая то, что время проводимых там мероприятий отмечается высокое число заражений, сегодня мы приняли решение, что рестораны будут работать до 22:00 в масштабе всей страны. Разумеется, кроме этого, хочу напомнить нашему населению, что по состоянию на сегодня это ограничение уже действует. У нас ограничено проведение таких социальных мероприятий как свадьбы, поминки, дни рождения, крещения и подобные социальные мероприятия, количество их гостей ограничено до 10 человек.

Еще раз напомню населению и прошу, давайте соблюдать это ограничение», - заявила Майя Цкитишвили.

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