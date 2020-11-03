

Работа ресторанов после 22:00 запрещается по всей Грузии

03.11.2020 13:53





Рестораны в масштабе всей страны будут работать до 22:00. Об этом вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили заявила после заседания Межведомственного координационного совета.



«Работа ресторанов в Тбилиси, Кутаиси, Мцхета и Батуми была ограничена с 22:00. Однако, учитывая то, что время проводимых там мероприятий отмечается высокое число заражений, сегодня мы приняли решение, что рестораны будут работать до 22:00 в масштабе всей страны. Разумеется, кроме этого, хочу напомнить нашему населению, что по состоянию на сегодня это ограничение уже действует. У нас ограничено проведение таких социальных мероприятий как свадьбы, поминки, дни рождения, крещения и подобные социальные мероприятия, количество их гостей ограничено до 10 человек.



Еще раз напомню населению и прошу, давайте соблюдать это ограничение», - заявила Майя Цкитишвили.



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