

Ника Мелия: Я не подчинюсь решению суда

03.11.2020 17:52





Ника Мелия прокомментировал информацию о том, что прокуратура обратилась в суд с просьбой пересмотреть меру пресечения для Ники Мелия.



По словам одного из лидеров «ЕНД», он не собирается подчиняться решению суда.



Мелия заявил, что электронный браслет, ношение которого ему обязал судебный орган, является символом несправедливости, и он его больше не наденет.



«Пока преступные группировки грабят избирательные участки и за это никого не наказывают нельзя носить браслет, который является символом несправедливости. Конечно, я не подчинюсь решению суда», - сказал Ника Мелия.



Как ранее сообщили в партии «Единое национальное движение», прокуратура обратилась в суд с ходатайством о пересмотре меры пресечения для Нике Мелия, который самолично снял электронный браслет и выбросил его.



Слушание назначено на 17:00.



Для справки, 3 июля электронный браслет был надет Нике Мелия в качестве меры пресечения для ведения электронного мониторинга. Ранее городской суд назначил политику залог в размере 30 тысяч лари.



26 июня же парламент Грузии проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с парламентария Ники Мелия.



Прокуратура выдвинула против Ники Мелия обвинение в организации группового насилия, руководстве им или участии в нем в ходе акции протеста 20-21 июня.



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