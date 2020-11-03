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У министра экономики Грузии подтвердился коронавирус


03.11.2020   18:06


У министра экономики Грузии Натии Турнава подтвердился коронавирус, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что политик чувствует себя хорошо и лечится на дому.

Натия Турнава ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом.

Накануне стало известно, что коронавирус подтвердился у премьер-министра Грузии Георгия Гахария, а также у главы администрации правительства Натии Мезвришвили.

Сегодня в министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузии сообщили, что глава ведомства Михаил Чхенкели самоизолировался - коронавирус подтвердился у члена его семьи.

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