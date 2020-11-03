

У министра экономики Грузии подтвердился коронавирус

03.11.2020 18:06





У министра экономики Грузии Натии Турнава подтвердился коронавирус, – сообщили в пресс-службе ведомства.



В министерстве отметили, что политик чувствует себя хорошо и лечится на дому.



Натия Турнава ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом.



Накануне стало известно, что коронавирус подтвердился у премьер-министра Грузии Георгия Гахария, а также у главы администрации правительства Натии Мезвришвили.



Сегодня в министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузии сообщили, что глава ведомства Михаил Чхенкели самоизолировался - коронавирус подтвердился у члена его семьи.



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