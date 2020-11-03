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У министра экономики Грузии подтвердился коронавирус
03.11.2020 18:06
У министра экономики Грузии Натии Турнава подтвердился коронавирус, – сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве отметили, что политик чувствует себя хорошо и лечится на дому.
Натия Турнава ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом.
Накануне стало известно, что коронавирус подтвердился у премьер-министра Грузии Георгия Гахария, а также у главы администрации правительства Натии Мезвришвили.
Сегодня в министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузии сообщили, что глава ведомства Михаил Чхенкели самоизолировался - коронавирус подтвердился у члена его семьи.
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