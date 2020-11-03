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Минздрав распространяет заявление о смерти 27-летней женщины от коронавируса
03.11.2020 19:53
Минздрав распространяет заявление о смерти от коронавируса 27-летней женщины в Кутаиси.
«Мы хотим предоставить общественности дополнительную информацию о печальном инциденте. В связи с данным пациентом, в Центр неотложной медицинской помощи поступило 2 звонка. В первом случае, сообщение поступило 26 октября, по поводу низкого давления у пациентки, вызов был отменен инициатором звонка, который сказал, что пациент чувствует себя хорошо и больше не нуждается в срочной медицинской помощи.
Второй вызов, по поводу респираторного дистресса, поступил в 1:27 утра 31 октября, после чего бригада скорой помощи прибыла на место вызова и доставила пациентку в соответствующее медицинское учреждение, где она прошла тест на COVID-19, и у неё была диагностирована коронавирусная инфекция.
Как известно, к сожалению, 1 ноября пациентка скончалась. Мы еще раз разделяем горе семьи скончавшейся», - отмечается в информации.
Для справки, в Кутаиси от коронавируса скончалась 27-летняя женщина.
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