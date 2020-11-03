

Сумма залога, наложенного на Нику Мелия в качестве меры пресечения, возросла до 70 000 лари

03.11.2020 20:49





Тбилисский городской суд обсудил вопрос об ужесточении меры пресечения члену «Единого национального движения» Нике Мелия.



Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и увеличил размер залога, наложенного на Нику Мелия в качестве меры пресечения, до 70 000 лари вместо 100 000 лари. Судья пояснил, что указанная сумма включает предыдущий залог — 30 000 лари.



Также в качестве дополнительной меры Мелия запретили пересекать государственную границу Грузии без предварительного уведомления и согласия прокуратуры.



Решением судьи отменены дополнительные обязательства, применявшиеся к Мелия в прошлом году. По словам судьи, Ника Мелия осознавал, что нарушает правила электронного мониторинга. Сам Ника Мелия на суде не присутствовал.



Напомним, что Ника Мелия демонстративно снял свой электронный браслет во время выступления на акции перед парламентом.



3 июля электронный браслет был надет Нике Мелия в качестве меры пресечения для ведения электронного мониторинга. Ранее городской суд назначил политику залог в размере 30 тысяч лари.



26 июня же парламент Грузии проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с парламентария Ники Мелия.



Прокуратура выдвинула против Ники Мелия обвинение в организации группового насилия, руководстве им или участии в нем в ходе акции протеста 20-21 июня.





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