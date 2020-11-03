

Чичинадзе: Поможем Мелия и всем молодым людям, оштрафованным во время акций

03.11.2020 21:21





Политическое движение «Давид Чичинадзе - Трибуна» выступает с инициативой финансовой помощи одному из лидеров «Национального движения» Нике Мелия и всем людям, которых будут штрафовать во время акций.



Еще одна инициатива движения, чтобы начать сбор денег для отстранения от власти Бидзины Иванишвили.



"1. Помочь Нике Мелия и всем молодым людям, которые будут оштрафованы во время этих акций, поможем всем без исключения и совместно возьмем на себя то финансовое бремя, которое на них возложит власть «Грузинской мечты», прокуратура «Мечты».



2. Запустить кампанию по сбору средств для отстранения от власти Бидзины Иванишвили.



То есть, как тогда, когда люди собирали деньги, когда к власти приходил Иванишвили, когда были арестованы счета "Карту банка", давайте теперь поучаствуем в его отстранении от власти.



Наконец, накопим ту сумму, которой ему хватит, может, он уедет из этой страны и больше не будет превращать ее в караван. Потому что, судя по тому, что мы видели в последние годы, достоинство для них ничего не представляет, а только финансовые интересы. Это доказательство того, что этот человек не признает свой народ», - отмечается в заявлении Чичинадзе.



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