

Адвокат: С Ники Мелия снят браслет

03.11.2020 22:52





По словам адвоката одного из лидеров «Национального движения» Ники Мелия - Георгия Кондахишвили, суд отменил различные ограничительные меры в отношении Ники Мелия и вернул все отобранные документы. Как сообщил он журналистам, это означает, что ограничения, введенные в отношении Ники Мелия, были незаконными и неконституционными.



«С Ники Мелия сняты все те ограничительные меры, о которых мы говорили с первого дня, что они неконституционные - это электронный мониторинг, это коммуникация с гражданами, выступления в публичном пространстве, возвращены все документы, которые были сданы. Это означает, что фактически в течение года он незаконно находился в этих ограничениях. Также это были незаконные и неконституционные ограничения», - заявил адвокат.



По словам Георгия Кондахишвили, прокуратура сама потребовала отмены «незаконных» ограничений.



«Судья в части залога увеличил сумму на 40 тысяч, что, по нашему глубокому убеждению, является абсолютным абсурдом, исходя из того, что если залог в 30 000 лари не может обеспечить выполнение целей меры пресечения, как сможет это сделать залог в 40 000 лари?! Факт один - прокуратура сама потребовала отмены этих незаконных ограничений, и эти ограничения были сняты. С Ники Мелия снят браслет, он больше не обязан ни находиться дома и ни ограничивать себя в передвижении. Ему возвращены все виды документов», - сказал адвокат.



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