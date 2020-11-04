|
|
Раздача продуктов питания родителям воспитанников детских садов Тбилиси продолжится
04.11.2020 12:27
Раздача продуктов питания родителям воспитанников детских садов Тбилиси продолжится, — об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил на заседании правительства Тбилиси.
«Я хочу поручить Илье Элошвили заняться вопросом питания, как мы это делали во время пандемии. У родителей была возможность забрать домой рацион питания. Мы должны обеспечить продуктами, как это делалось в предыдущие месяцы», — заявил Каладзе.
Детские сады будут временно закрыты с завтрашнего дня до улучшения эпидемиологической ситуации, — об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства Тбилиси. Как отметил Каха Каладзе, в Тбилиси возобновили обучение в детских садах, однако очень скоро около 40 детских садов закрылись.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна