

Раздача продуктов питания родителям воспитанников детских садов Тбилиси продолжится

04.11.2020 12:27





Раздача продуктов питания родителям воспитанников детских садов Тбилиси продолжится, — об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил на заседании правительства Тбилиси.



«Я хочу поручить Илье Элошвили заняться вопросом питания, как мы это делали во время пандемии. У родителей была возможность забрать домой рацион питания. Мы должны обеспечить продуктами, как это делалось в предыдущие месяцы», — заявил Каладзе.



Детские сады будут временно закрыты с завтрашнего дня до улучшения эпидемиологической ситуации, — об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства Тбилиси. Как отметил Каха Каладзе, в Тбилиси возобновили обучение в детских садах, однако очень скоро около 40 детских садов закрылись.



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